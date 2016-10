Djokovic gegen Murray – das Duell um die Nummer 1

Auf den ersten Blick sieht der Vorsprung von Novak Djokovic (ATP 1) in der ATP-Weltrangliste noch komfortabel aus. 3695 Punkte liegt der Serbe diese Woche noch vor Andy Murray (ATP 2). Doch der Schein trügt.

Der Abstand kann in den verbleibenden fünf Wochen dieser Saison schmelzen wie Schnee in der Wüstensonne. Mit den Vorjahres-Siegen in Shanghai, Paris und den World Tour Finals in London ist Djokovic gefordert, Punkte zu verteidigen.

Im «Race to London», der Jahreswertung 2016, beträgt die Differenz lediglich 1645 Punkte. Mit Siegen bei den Masters-Turnieren in Shanghai, Paris und den Finals kann sich Murray in die Pole-Position bringen.

Die Form des Briten ist bestechend. 2016 hat Murray von 70 Partien deren 61 gewonnen und unter anderem in Wimbledon und an Olympia triumphiert. Siegt der 29-Jährige diese Woche in Shanghai, stellt er mit 10485 Punkten einen neuen Karriere-Bestwert auf.

Gegenteilig läuft es Djokovic. Seit seinem Punkte-Rekord (16950) im Juni gehts bergab. Über 4000 Zähler hat der 29-Jährige eingebüsst. Zuletzt sagte er sogar: «Ich habe einen riesigen Druck verspürt und habe deswegen die Lust am Tennis etwas verloren.»

In Shanghai kehrt er nun nach fast einem Monat Pause zurück. Am Donnerstag spielt er sich mit einem 6:4 und 6:4 über Qualifikant Vasek Pospisil in die Viertelfinals. (rib)

Resultate Shanghai – Achtelfinals

Djokovic s. Pospisil 6:4, 6:4.

M. Zverev s. Granollers 6:7, 6:4, 6:1

Tsonga s. A. Zverev 6:7, 6:2, 7:5

Sock s. Raonic 0:6, 6:4, 7:6