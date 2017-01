Viertelfinal-Einzug in Brisbane Wawrinka startet mit Sieg in die neue Saison

Nach dem Aus im Doppel am Dienstag glückt Stan Wawrinka der Jahresauftakt im Einzel. Der Schweizer schlägt in der 2. Runde in Brisbane den Serben Viktor Troicki in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:4.