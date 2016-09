Vier-Satz-Sieg an US Open über Del Potro Halbfinal! Wawrinka siegt im Mitternachts-Krimi

Der Fluch ist gebrochen! Nach acht sieglosen Jahren - mit vier Pleiten in Folge – gegen Juan Martin Del Potro (Arg) schafft es Stan Wawrinka in den Viertelfinals der US Open in New York wieder, den Olympia-Zweiten von Rio zu schlagen.

Wawrinka kommt rechtzeitig gegen Ende der US Open in Fahrt. Besonders in den Sätzen drei und vier zeigt der 31-Jährige, eine überzeugende Leistung ohne Fehl und Tadel. Um 01.21 Uhr Ortszeit verwandelt er den Matchball mit einem traumhaften Rückhand-Winner longline.

Zum dritten Mal in den letzten vier Austragungen spielt sich Wawrinka an den US Open unter die letzten Vier. Im Halbfinal wartet nun am Freitag der Japaner Kei Nishikori (ATP 7), der Andy Murray rauswirft. Im Direktduell stehts 3:2 für den Schweizer.

Dank des Halbfinal-Einzug sichert sich Stan den dritten Platz in der ATP-Weltrangliste hinter Djokovic und Murray. Und er kommt der Teilnahme an den ATP World Tour Finals der besten Acht des Jahres im November einen grossen Schritt näher.

Auch für Del Potro enden die US Open nach drei Jahren verletzungsbedingter Abwesenheit erfolgreich. Er verbessert sich von Rang 142 mindestens auf Rang 66.

Kleiner Wermutstropfen im Viertelfinal: Trotz des packenden Matchs ist das Stadion des Arthur-Ashe-Courts am Ende nicht mehr ganz voll. Viele Zuschauer verlassen die Arena angesichts der späten Stunde schon vor Spielende.

Im ersten Nightsession-Match lässt Serena Williams (USA) im Fernduell mit Angelique Kerber (D) um die Nummer eins in der Weltrangliste nicht locker. Sie kämpft sich in drei Sätzen mit 6:2, 4:6 und 6:3 gegen Simona Halep (Rumänien) in die Halbfinals. Dort trifft sie auf die Tschechin Karolina Pliskova. (rib)