Schweizer Davis-Cup-Team: Severin Lüthi verlängert Vertrag als Captain

Im November 2014 schwebte die Schweiz auf Tennis-Wolke sieben. Roger Federer, Stan Wawrinka, Marco Chiudinelli und Michael Lammer krallten sich in einem epischen Final gegen Frankreich den erstmaligen Titelgewinn im Davis Cup.

Grossen Anteil am Sieg hatte aber auch Team-Captain Severin Lüthi, der das Davis-Cup-Team über Jahre betreut und aufgebaut hatte.

Lange war nicht ganz klar, ob der 40-jährige Berner weitermachen würde. Heute gibt Swiss Tennis bekannt, dass man den Vertrag mit Lüthi um zwei weitere Jahre verlängert hat.

Lüthi wird zudem auch vermehrt in zwei Nachwuchs-Förderprogramme für die Formung von zukünftigen Nationalspielern einbezogen werden.

Im September hatte der Berner mit einem jungen Team, aber ohne Federer und Wawrinka in Usbekistan den Klassenerhalt in der Weltgruppe geschafft. Weiter gehts für das Schweizer Davis-Cup-Team im Februar mit einer Auswärtspartie in den USA. (rab)