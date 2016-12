Verletzt an der Hand :  Kvitova fällt nach Messer-Attacke sechs Monate aus

Der erste Schock vom Überfall auf Tennis-Star Petra Kvitova (26) in ihrem Appartement in Prostejov am Dienstag hat sich gelegt. Nun muss die Tschechin die Folgen psychisch und körperlich verarbeiten.

Der flüchtige Täter verletzte die zweifache Wimbledon-Siegerin mit einem Messer an der linken Hand. Noch am gleichen Tag wurde sie operiert. Kvitovas Arzt Radek Kebrle spricht nun von einer Reha-Phase von rund sechs Monaten!

«In rund sechs bis acht Wochen kann sie mit einer leichten Reha anfangen. Verläuft diese gut, sollte sie in drei Wochen wieder ein Racket in die Hand nehmen können – allerdings ohne Tennis zu spielen. Im besten Fall kann sie nach sechs Monaten wieder auf den Tennisplatz gehen», wird Kebrle in einer Mitteilung zitiert.

Kvitova hat das Jahr 2016 als Nummer 11 der Welt beendet. Heuer konnte sie nebst zwei Einzel-Turniersiegen (Wuhan, Zhuhai) erneut auch den Fed Cup mit Tschechien gewinnen. (rib)