US Open: Wawrinka startet gegen Spanier Verdasco

Am kommenden Montag beginnen in New York die US Open – die ersten seit 1999 ohne Roger Federer. Auf Stan Wawrinka (31, ATP 3) warten verhältnismässig einfache Aufgaben.

In einer Hälfte mit Nick Kyrgios (21, ATP 16), Dominic Thiem (22, ATP 10) stehen dem Romand keine allzu hohe Hürden im Weg in den Final. In der ersten Runde trifft er auf den Spanier Fernando Verdasco (32, ATP 47).

Kommts nach der Auseinandersetzung im vergangenen Jahr zu einem erneuten Wiedersehen mit Tennis-Rüpel Kyrgios?

Ein Match gegen den Australier ist in den Achtelfinals möglich! In den Viertelfinals könnte der Österreicher Thiem warten, unter den letzten Vier dann Andy Murray (29, ATP 2).

Andererseits kann sich Stan auch glücklich schätzen mit der Auslosung: Rafael Nadal (30, ATP 5), Jo-Wilfried Tsonga (31, ATP 11), Marin Cilic (27, ATP 9) und Titelverteidiger Novak Djokovic (29, ATP 1) sind allesamt in der anderen Tableau-Hälfte.

Henri Laaksonen (24, ATP 161) ist auf dem Haupttableau nicht zu finden. Er scheitert in der dritten Qualifikationsrunde an Ryan Harrison (24, ATP 118) 3:6, 2:6. Ob Marco Chiudinelli (34, ATP 144) mit von der Partie sein wird, wird sich am Freitagabend entscheiden.

Timea gegen Venus?

An den US Open sind neben Wawrinka auch vier Schweizerinnen am Start. Timea Bacsinszky (27, WTA 16) startet gegen Vitalia Diatchenko (26, WTA 87) und müsste im Falle einer Viertelfinal-Qualifikation gegen Venus Williams ran (36, WTA 6).

Belinda Bencic (19, WTA 26) steigt gegen Samantha Crawford (21, WTA 99) ein, Viktorija Golubic (23, WTA 65) fordert eine Qualifikantin, Stefanie Vögele (26, WTA 98) spielt ihr erstes Match gegen Kurumi Nara (24, WTA 89).

Unter anderem könnte Serena Williams (34, WTA 1) in den Viertelfinals auf Simona Halep treffen (24, WTA 5). (leo)