US Open: Stan Wawrinka zieht in 3. Runde, Timea Bacsinszky ist out

Tag 4 der US Open war geprägt von Regen und Verschiebungen von Matches: Stan Wawrinka (31, ATP 3) hat sich in Runde 3 der US Open gespielt. Er besiegte den Italiener Alessandro Giannessi (26, ATP 213) mit 6:1, 7:6 (4) und 7:5. Der Schweizer lieferte eine solide Leistung und schaffte es ohne grössere Probleme in die nächste Runde. Am Samstag trifft er dann auf den Deutschen Alexander Zverev oder den Engländer Daniel Evans.

Bei den Frauen muss Timea Bacsinszky (27, WTA 15) ihren Tennisschläger einpacken. Die Schweizerin unterlag Varvara Lepchenko (30, WTA 68).

Die Lausannerin scheiterte an ihrer Gegnerin aus den USA mit 4:6, 6:4 und 4:6. Die beiden Tennis-Profis lieferten sich ein Marathon-Match über 2 Stunden und 33 Minuten. Am Ende konnte Lepchenko in die dritte Runde der US Open einziehen. «Es ist ein Wunder», sagte die Amerikanerin als sie nach dem Spiel Freunde und Familie in die Arme schloss. «In meinem Altern in der dritten Runde zu stehen, das weiss ich wirklich zu schätzen.»

Bacsinszky wird an ihrer Niederlage sicher noch eine Weile zu knabbern haben. Zunächst führte sie noch 3:1. Aber dann entglitt ihr der erste Satz. Sie verpatzte drei Breaks und ein Vorhand-Fehler besiegelte am Ende ihr Aus.

Beim Frauen-Doppel konnten sich Martina Hingis und ihre Teamkollegin Coco Vandeweghe mit 4:6, 6:1 und 6:2 gegen die deutsche Anna-Lena Grönefeld und ihre tschechische Doppel-Partnerin Kveta Peschke durchsetzen. (sjf)