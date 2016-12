Überfall auf Petra Kvitova :  Räuber verletzt Tennis-Star mit Messer!

Die zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (26) ist in Prostejov Opfer eines Messer-Angriffs durch einen Einbrecher geworden. «Petra wurde in ihrer Wohnung überfallen und attackiert. Es war eine Zufallstat, der Täter wollte nicht gezielt Kvitova überfallen», erklärt ihr Pressesprecher Karel Tejkal der Agentur AFP.

Kvitova schwebe nicht in Lebensgefahr, werde aber im Spital behandelt. Die WTA-Nummer 11 ist nach nach Informationen der Zeitung «The Dnes Daily» an ihrer rechten Hand an den Sehnen verletzt.

Der Täter ist noch auf der Flucht. Seine Beute aus Kvitovas Wohnung betrage rund 5000 tschechische Kronen (rund 200 Schweizer Franken).

Erst am Montag hatte Kvitova ihre geplante Teilnahme am Hopman Cup in Perth (ab 1. Januar) absagen müssen. Sie leidet noch an den Folgen eines Ermüdungsbruchs im rechten Fuss. (rib)