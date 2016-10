Training in Genf vor Swiss Indoors :  Federer gibt Wawrinka den letzten Schliff

Während Titelverteidiger Roger Federer (35) seine Saison wegen einer Knieverletzung bereits im Juli für beendet erklärte, gewann Stan Wawrinka (31) die US Open. Nun steht er in der kommenden Woche auch in Federers Heimatstadt Basel im Fokus. Weil Federer, ruhen die Hoffnungen der Schweizer Zuschauer auf den Schultern des Romands.

Zuletzt war Wawrinka am Rheinknie vier Mal in Folge bereits in der Startrunde ausgeschieden. Das wird ihm diesmal nicht passieren, glaubt Turnierdirektor Roger Brennwald: «Stan will diesen Fluch brechen. Die Gegner müssen ihn fürchten.» Nach der Absage von Vorjahres-Finalist Rafael Nadal ist er erster Anwärter auf die Federer-Nachfolge.

Ihn dürfte beflügeln, dass er in diesem Jahr bereits einen Fluch besiegt hat. Auch in Gstaad und öfter auch bei Heimspielen im Davis Cup erreichte Wawrinka nicht sein volles Leistungsvermögen. Dafür erfüllte er sich im Mai bei seinem Heimturnier in Genf den Traum von einem Turniersieg in der Schweiz. Einer, auf den er lange hatte warten müssen.

Kein Zufall also, dass er sich den letzten Schliff für die Swiss Indoors ausgerechnet in Genf und damit vor seiner Haustür gegeben hat. Und mit einem bestens geeigneten Trainingspartner: Roger Federer (35). Der weiss als Rekordsieger (7 Titel) bestens, wie es sich anfühlt, in Basel zu gewinnen. Tipps allerdings braucht Wawrinka sicher keine mehr.