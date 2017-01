Tiebreak-Festival am Hopman Cup Federer verliert gegen Zverev ultraknapp

So geht der Hopman-Cup

Der Hopman Cup gilt auch als inoffizielle Tennis-Team-WM. Die Schweiz ist dieses Jahr mit Roger Federer und Belinda Bencic am Start. Weltranglisten-Punkte werden keine vergeben.

In der Gruppenphase misst sich die Schweiz mit Grossbritannien (2. Januar), Deutschland (4. Januar) und Frankreich (6. Januar).

So sieht eine Begegnung aus

- Männer-Einzel

- Frauen-Einzel

- Mixed-Doppel

* Ein gewonnenes Match gibt einen Punkt.

* Ob Frauen- oder Männer-Einzel zuerst, wird vorzu entschieden.

* Das Mixed-Doppel wird immer ausgetragen, auch wenn eine Nation beide Einzel zuvor gewinnt.

So sieht der Modus aus

Die Schweiz befindet in der Gruppe A. In der Gruppe B spielen Australien, Spanien, Tschechien und die USA. Die beiden Gruppensieger duellieren sich am Sonntag, 7. Januar um den Turniersieg.

Übersicht Schweiz, Hopman-Cup

2. Januar: Schweiz - Grossbritannien 3:0

4. Januar: Schweiz - Deutschland

6. Januar: Schweiz - Frankreich

Mixed-Doppel

Das Mixed-Doppel wird im «Fast4Tennis», einem neuen Format, gespielt:

- Sätze gehen nur noch auf 4 statt 6 Game-Gewinne

- Bei 3:3 folgt ein Tiebreak. Dieses geht nur bis 5.

- Bei 40:40 entscheidet der folgende Punkt über den Game-Gewinn.