Belinda Bencic trennt sich von Manager Marcel Niederer

Es ist nicht das Jahr von Belinda Bencic (19). Die Schweizer Tennisspielerin aus Wollerau SZ stand Anfang Jahr noch in den Top Ten der WTA-Weltrangliste, war drauf und dran, die Tennis-Welt im Sturm zu erobern.

Doch dann kam alles anders. Verletzungen warfen sie zurück. Mittlerweile bis auf Platz 43, die verpassten Olympischen Spiele in Rio, eine sportliche Abwärtsspirale setzte ein.

Jetzt der Knall: Bencic und ihr langjähriger Manager Marcel Niederer gehen getrennte Wege! Es ist eine erste Konsequenz nach einer völlig verkorksten Saison.

Niederer: «Ich bin nicht mehr für das Management von Belinda zuständig. Damit entspreche ich einem Wunsch der Familie Bencic, die das Management auch bis auf Weiteres übernehmen wird.» Er wünsche ihr zudem für die weitere Karriere alles Gute und danke der Familie für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mehr sagt er nicht dazu. Nur: «Mit dieser Trennung treten die für einen solchen Fall vertraglich vorgesehenen Folgen in Kraft, gemäss denen ich für meine früheren Investitionen in Zukunft faire, ebenfalls bereits festgelegte Entschädigungen erhalten werde.»

Niederer, der auch Teilhaber der Kollektivgesellschaft Bencic & Partner war, ist der Mann, der Belindas Karriere mit seinem in Russland durch Kaffee- und Bananenhandel verdienten Geld ermöglichte.

Er geriet auch in die Schlagzeilen, als sich die Familie Bencic im April 2015 – nach dem Aufstieg Belindas in die Weltspitze – von Mäzen Reinhard Fromm trennte. Eine weitere Zusammenarbeit scheiterte laut Fromm an überhöhten Geldforderungen seitens Niederers und der Bencic-Familie.

Fromm war damals bitter enttäuscht: «Drei Jahre lang zahlte ich pro Jahr 100'000 Franken plus Zusatzprämien. Jetzt ist ihr Manager aber mit absoluten Fantasie-Zahlen gekommen.»

Niederer sah das anders: «Wir haben in den letzten zwölf Jahren viel investiert. Da ist es legitim, dass wir nun auch wirtschaftliche Überlegungen mit einfliessen lassen und die Werbemöglichkeiten von Belinda optimal ausnutzen wollen.»

Fromm aber wollte mit dem Schriftzug seiner Firma bei Grand-Slam-Turnieren auf dem Dress von Benic präsent sein. Doch das wäre nicht möglich gewesen, weil sie schon mit zwei Unternehmen langfristige Verträge abgeschlossen hatte.

Nun also ist Niederer nicht mehr Teil des Teams um Belinda Bencic. Obs nun mit ihr wieder bergauf geht, wird sich weisen.