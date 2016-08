Tennis-Rüpel Tomic zu Zuschauer :  «Leck mir meine Eier»

Mit 18 habe er alle vier Grand-Slam-Turniere gewonnen, kündigte Bernard Tomic einst grossspurig an. Damals war er 17, heute 24. Zwar hat er eine respektable Karriere hingelegt, von einem Sieg bei einem der ganz grossen Turniere ist er aber so weit entfernt wie der Papst vor seiner eigenen Hochzeit. Einen Namen hat er sich als Rotzlöffel gemacht.

Neuste Entgleisung der Nummer 19 der Welt bei der Niederlage in der Startrunde der US Open gegen den Bosnier Damir Dzumhur ist ein verbaler Disput mit einem Zuschauer. Er unterbricht einen Aufschlag seines Gegners, um sich ein Wortgefecht zu liefern. «Leck mich an den Eiern. Ich stecke sie dir ins Maul und bezahle dich.»

If you listen really closely, you can hear Bernard Tomic being a massive wanker… #USOpen https://t.co/UyAcnTPEFV — Sportsbet.com.au (@sportsbetcomau) 2013-07-22 14:22:09.0

Nach der Partie kroch Tomic reumütig zu Kreuze und entschuldigte sich. «So etwas gehört nicht zum Tennis, wir sind ja keine Boxer oder Kampfsportler. Leider hört man auf den Mikrofonen wahrscheinlich nur meine Reaktion, aber nicht, was sie gesagt haben.» Bernard Tomic, das Enfant Terrible, muss nun wohl mit einer saftigen Busse rechnen.

Das allerdings gehört zu den Dingen, die ihn doch eher kalt lassen. Im Mai hatte er bei seiner Startniederlage in Madrid bei Matchball und Rückschlag sein Racket am Schlägerkopf gehalten. Seine Erklärung? «Dieser Matchball interessiert mich nicht. Würde es dir nicht auch so gehen, wenn du 23-jährig und 10 Millionen Dollar wert wärtst?» (fiq)