Wimbledon-Held Marcus Willis zeugte ein «Federer-Baby»!

Gerne erinnert man sich an Marcus Willis (ATP 473), den Briten, der am diesjährigen Wimbledon-Turnier aus dem Nichts in die zweite Runde vorstiess und sich dort erst dem Maestro höchstpersönlich, Roger Federer (35), geschlagen geben musste (BLICK berichtete). Immer an seiner Seite: seine hübsche Freundin Jenny Bate.

Anfang Jahr noch wollte Willis den Tennis-Schläger beinahe an den Nagel hängen. Doch dann lernte er per Zufall Jenny kennen, verliebte sich in sie und liess sich von ihr motivieren, weiterzumachen.

Dann das Wimbledon-Märchen, als er sich als Nummer 772 der Welt durch sechs Quali-Matches kämpfte, in der ersten Runde den Litauer Ricardas Berankis (ATP 51) abservierte und sich so ein Treffen mit seinem Idol Roger Federer sicherte. Er kam sogar in Roger-Federer-Kleidung auf den heiligen Rasen, lieferte dem Publikum eine spektakuläre Show und spielte sich in die Herzen aller Tennis-Fans.

This still makes me so happy. Classy. Roger Federer hangs back to let Marcus Willis soak up the crowd's applause. https://t.co/LA36ukoAuM — Christina Chiu (@chiuc) 2013-07-22 14:22:09.0

Nun enthüllen Willis und seine Jenny, die mittlerweile verlobt sind, ein süsses Geheimnis: Sie sind schwanger! Vor lauter Glück nämlich, dass er gegen Federer Spielen darf, zeugten Willis und Jenni vor dem Match ein Kind!

She said Yes!!! Couldn't be happier. #onfire #engaged #willyonarampage A photo posted by Marcus Willis (@willbomb90) on Jul 17, 2016 at 11:46am PDT

«Ein Traum wird wahr, ich bin so aufgeregt», freut sich Willis im Magazin «Hello». «Wir glauben, dass das Baby vor dem Federer-Match gezeugt wurde!»

Seine Verlobte Jenny: «Wir haben darüber nachgedacht, ob wir das Baby Roger oder etwas mit Wimbledon-Bezug nennen sollen. Aber wir haben uns gedacht, dass wir bei einem normalen Namen bleiben. Wir entscheiden uns, wenn wir sein kleines Gesicht sehen.»