Tennis-Drama in Katar! :  Trotz Punktabzug – Djokovic ringt Murray nieder

Novak Djokovic startet mit einem Turnier-Sieg in die neue Saison!

Die serbische Weltnummer 2 gewinnt in der katarischen Wüste in Doha den Final gegen Andy Murray mit 6:3 und 5:7 und 6:4. Er zwingt also jenen Mann in die Knie, der ihn im November an der Weltranglistenspitze entthront hatte.

Der Final ist ein einziges Drama. Djokovic kann beim Stand von 6:3 und 5:4 zum Match aufschlagen, hat drei (!) Matchbälle. Murray aber wehrt alle ab, schafft das Rebreak und wenige Minuten später den Satzausgleich. Wahnsinn!

Djokovic tobt. Wegen der zweiten Verwarnung muss er gar einen Punktabzug verkraften, das Momentum ist klar auf Murrays Seite. Doch der «Djoker» reisst sich zusammen, realisiert im verflixten siebten Game im Entscheidungssatz das entscheidende Break zum 4:3 und gewinnt wenig später nach rund drei Stunden das Match doch noch. Was für ein Auftakt in das Tennis-Jahr 2017!

Murray bleibt trotz Final-Pleite Nummer 1. Djokovic hatte das «Katar Open» schon letztes Jahr gewonnen und erhält somit keine weiteren ATP-Punkte.

Brisant an Noles erstem Turniersieg 2017: Noch am Freitag im Halbfinal gegen Fernando Verdasco wehrte der Serbe fünf (!) Matchbälle ab.

Weiter gehts für die beiden Tennis-Giganten in acht Tagen mit der ersten Runde an den Australian Open.