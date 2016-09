Tennis :  Angelique Kerber gewinnt US Open

Angelique Kerber (28, WTA 2) gewinnt die US Open! Die Deutsche besiegt im Finale die Tschechin Karolina Pliskova (24, WTA 11) in drei Sätzen. Schlussresultat nach zwei Stunden und sieben Minuten: 6:3, 4:6 und 6:4.

Kerber kommt am Montag auf Platz 1 der Weltrangliste, was ihr allerdings auch ohne einen Finalsieg gelungen wäre. Für die Deutsche ist es der zweite Grand-Slam-Titel in ihrer Karriere. Die Kielerin hat die US Open als zweite Deutsche nach Steffi Graf gewonnen.

Für die neue Weltranglisten-Erste war das Match aber alles andere als einfach. Im letzten Satz lag Pliskova sogar 3:1 vorne, bevor Kerber das Spiel – dank weniger Fehler – noch drehen konnte.