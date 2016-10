Wegen Rafa Nadals Absage kam Kei Nishikori am Montag zum Handkuss. Die japanische Weltnummer 5 durfte die Swiss Indoors Ausgabe 2016 eröffnen.

Die Tennis-Liebhaber wurden nicht enttäuscht. Nishikori, 2011 im Final von Basel noch Roger Federer unterlegen, setzte sich in zwei Sätzen gegen seinen serbischen Widersacher Dusan Lajovic durch.

Der am Rheinknie im knallgelben Outfit gekleidete Japaner hat in der St. Jakobshalle Lunte gerochen. Vor allem wegen dem frühen Ausscheiden von Milos Raonic, der sich in derselben Tableau-Hälfte befand, ist das erneute Vorstossen in den Basel-Final für Nishikori realistischer denn je.

Erst gilt es aber die Hürde Paolo Lorenzi zu überspringen. Die italienische Weltnummer 38 stellt sich Nishikori im heutigen Achtelfinal in den Weg.

Schafft der Samurai den Einzug in die Viertelfinals? Eine Antwort gibts ab 17 Uhr auf Blick.ch im Liveticker und -stream!