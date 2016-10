Swiss Indoors: Roger Federer fehlt den Fans

Spätoktober ist Swiss-Indoors-Zeit. Die Tenniswelt schaut nach Basel. Wegen des tollen Sports, der in der St. Jakobshalle geboten wird. Aber viel mehr noch: wegen Roger Federer. Doch in diesem Jahr fehlt er. Die Fans trauern. Die Swiss Indoors leiden. Wird in den kommenden Tagen in Basel Tennis gespielt, so wird die Sehnsucht nach dem Gott des Filzballs am stärksten, am präsentesten sein.

Statt Turniervorbereitung heisst es für Roger an diesem Wochenende: entspannen. Auf dem Gelände von Jura-Kaffee, für das Federer als Markenbotschafter fungiert, erscheint der 35-Jährige zum lockeren Gespräch mit Radio-Legende Berni Schär. Der Mann, der alles über Roger weiss, ihn die ganze Karriere begleitete.

Roger ist gut aufgelegt. Die Fans, die angereist sind, um ihren Star zu sehen, lauschen den Worten des Maestros, sind gefesselt von seiner Aura und seinem Charisma. Und sie vermissen ihn. Banner sind zu sehen, auf denen steht: «Roger, wir warten auf dich! Komm schnell zurück! Du fehlst uns.»

Nicht nur die Fans haben Sehnsucht, auch Roger hat Verlangen. Verlangen nach dem Court. «Ich spiele so gerne Matches. Momentan fehlt mir das sehr. Ich vermisse die Tour.»

Dieses Jahr werden wir den King nicht mehr auf dem Platz sehen. Doch 2017 will Federer wieder angreifen: «Ich freue mich auf mein Comeback. Und natürlich will ich auch wieder Turniere gewinnen. Und in der Weltrangliste wieder nach oben klettern. Ich will einfach wieder lässiges, tolles Tennis zeigen.»

Auch im Oktober nächstes Jahr wieder. «Die Swiss Indoors zu gewinnen ist immer eine schöne Sache», sagt Roger zu BLICK. «Früher als Balljunge träumte ich davon, dereinst in Basel zu gewinnen. Mein Bubentraum ging in Erfüllung – mehrmals. Und ich will zurückkommen und siegen.»