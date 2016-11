Stillgestanden, Roger! :  Jetzt macht auch Federer die Mannequin Challenge

Der Maestro arbeitet hart an seinem Comeback: Anfang 2017 will unser Tennis-Superstar Roger Federer (35) auf die Profi-Tour zurückkehren.

Beim Hopman Cup tritt er ab dem 2. Januar an der Seite von Belinda Bencic an, an den Australian Open steht Federer danach erstmals seit seinem Saisonabbruch letzten Sommer bei einem Grand-Slam-Turnier auf dem Platz.

Trotz strengem Vorbereitungsregime scheint der Baselbieter indes noch Zeit für das eine oder andere Spässchen zu finden. Für seinen Schoggi-Sponsor macht Federer bei der «Mannequin Challenge» mit.

Dabei schlägt er fast so überzeugend zu, wie hoffentlich bald wieder auf dem Tennisplatz. Aber sehen Sie selbst im Video…