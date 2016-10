Stan Wawrinkas grösster Wunsch für 2017: Gesunder Roger Federer

Stan the Man greift wieder zum Racket!

In Schanghai steht das Masters-1000-Turnier an, wo Wawrinka nach einem Freilos auf den 21-jährigen Briten Kyle Edmund (ATP 48) trifft.

Um in China eine gute Falle auf dem Court zu machen, hat sich Stan auch gleich einen prominenten Trainingspartner zugelegt: niemand Geringeres als die serbische Weltnummer 1, Novak Djokovic.

Der Djoker: «Ich liebe es immer, mit Stan zu trainieren, weil wir sehr gute Freunde sind. Wir machen das ja öfters, besonders vor grossen Turnieren.» Training mit einem Top-Spieler sei super, so Djokovic, denn die Qualität sei viel höher als mit Sparringpartnern.

Auch Stan ist voll des Lobes: «Ich bin sehr zufrieden mit dem Training und fühle mich sehr gut hier.» Die Schweizer Weltnummer 3 weiter: «Ich geniesse es immer hier, nicht nur wegen des hervorragenden Turniers, auch, das Essen hier ist super.»

Der US-Open-Sieger will das Turnier, bei dem er in sechs Anläufen stets im Viertelfinal landete, natürlich gewinnen. Für das kommende Tennis-Jahr hat Wawrinka aber nur einen Wunsch: «Ich wünsche mir einen Roger Federer ohne Verletzungen und in Topform. Es ist immer gut für das Tennis generell, wenn er spielt.» (wst)