Stan Wawrinka zur Kyrgios-Sperre: «Ein schwieriger Fall»

Der Australier Nick Kyrgios wurde von der ATP wegen untolerierbaren Verhaltens in Shanghai für acht Wochen gesperrt. Für das Basler Turnier ein Verlust – Stan Wawrinka, der mit einer Bemerkung weit unter der Gürtellinie auch schon bis aufs Blut vom Tennis-Rüpel provoziert wurde, dürfte mit dessen Absenz gut leben können.

Darauf angesprochen, will sich der Romand aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Diplomatisch sagt er: «Kyrgios ist einer der künftigen Top-Spieler der Welt. Deshalb ist es ein schwieriger Fall für die ATP, die Spieler bestrafen muss, wenn sie gegen die Reglen verstossen. Wer recht hat, werden wir nie erfahren.»

Findet es Stan in Ordnung, dass Kyrgios zum Psychologen geschickt wird? «Niemand zwingt ihn dazu. Aber ich denke, es wäre eine Chance für ihn.»

Dies in zweierlei Hinsicht: Der Heisssporn kann an sich arbeiten. Denn, so Wawrinka: «Kyrgios ist ein starker Charakter – im Guten wie im Schlechten.» Zudem kann Kyrgios seine Strafe durch eine sportpsychologische Behandlung von acht auf drei Wochen reduzieren.