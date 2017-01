Stan vor Viertelfinal gegen Tsonga «Verdiene es nicht, zu den Big-4 zu gehören»

Heute Nacht spielt Stan Wawrinka (ATP 4) seinen vierten Viertelfinal an den Australian Open. Gewinnt er gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga (ATP 12), stünde er hier, an der Stätte seines ersten Grand-Slam-Triumphes 2014, zum dritten Mal im Halbfinal. Wo es zu einer Schweizer Kollision mit Roger Federer kommen könnte – wenn dieser später Mischa Zverev bezingt.

Würde, wäre, wenn – so will Stan nicht denken: «Tsonga ist ein ganz harter Gegner», warnt er vor seinem in Gingins (VD) wohnhaften Kumpel, den er durch einige gemeinsame Trainings in der Westschweiz und sieben Ernstkämpfe (Bilanz 4:3) sehr gut kennt. «Er erreichte schon an allen Grand Slams die Halbfinals und beendet fast jedes Jahr in den Top-Ten.»

Ein paar Daten zu Stan gefällig? Zum dritten Mal in Folge hat der 31-jährige Lausanner vor knapp einem Monat das Jahr in den Top-4 beendet. In den letzten drei Jahren holte er je einen Major-Titel und gewann den Davis Cup. In der Liste aller 40 Grand Slam-Sieger der letzten zehn Jahre ist neben den US Open-Ausnahmesiegern Juan Martin del Potro (2009) und Marin Cilic (2014) nur noch Andy Murrays Name dreimal aufgeführt. Alle anderen Titel teilen Roger Federer (total 17), Rafael Nadal (14) und Novak Djokovic (12) unter sich auf.

«Sie sind unantastbar, so eine Gruppe wird es wohl nie mehr geben», sagt Stan. Wegen seiner Unbeständigkeit an kleineren Turnieren will er sich niemals den vielzitierten «Big-4» zählen. «Das habe ich nicht verdient», geht er streng mit sich ins Gericht – fühlt sich aber sehr wohl dabei. Sein Respekt vor der Konstanz von Roger, Rafa, Novak und Andy ist riesig. Das Djokovic und Murray hier früh ausschieden, sei eine Überraschung, aber irgendwie auch logisch: «Es zeigt, wie schwierig es ist, Woche für Woche immer nur zu gewinnen.»

Ausserdem brauche er keine Gruppe, zu der er gehöre. «Ich bin sehr, sehr happy da, wo ich stehe. Ich habe schon viel mehr erreicht, als ich jemals gedacht hätte.» Schon der kleine Stan, der auf einem Bauernhof aufwuchs und die anthroposophische Rudolf-Steiner-Schule besuchte, war immer etwas anders als die anderen. Am Mittagstisch sassen jeden Tag im Minimum ein Dutzend Menschen mit einer Behinderung, die auf der Farm arbeiten. «Das hat mich sicherlich beeinflusst», sagte er vor diesem Turnier, «schon jung habe ich gesehen, wie hart das Leben sein kann.»

Und so war er auch immer hart mit sich selbst. Trainierte in der Pubertät, als andere Flausen im Kopf hatten, wie ein irrer. Und weil das noch nicht genug war, ging er danach noch 30, 40 Minuten rennen. «Ich pushte mich immer noch weiter. Vielleicht gehört das Leiden zu meiner Persönlichkeit.»

Auch heute gegen Tsonga wird er sich wieder bis zur Schmerzgrenze pushen. Und wir leiden ab ca. 04.30 Uhr mit!

Mit BLICK sind Sie live dabei.