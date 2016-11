Nach dem Freilos in der ersten Runde greift Stan Wawrinka (31, ATP 3) in Paris-Bercy heute ins Geschehen ein. Die erste Hürde beim Masters-Turnier heisst Jan-Lennard Struff (ATP 91).

Der 26-jährige Qualifikant aus Deutschland zerzaust bei seinem Turnier-Auftakt den Ukrainer Ilja Martschenko (ATP 69) in 52 Minuten 6:1, 6:1.

Wawrinka wird sich also hüten, das Duell gegen Struff auf die leichte Schulter zu nehmen. Insbesondere, weil sich die zwei Cracks heute zum ersten Mal gegenüberstehen.

Und überhaupt hat der Waadtländer viel höhere Ziele in der französischen Hauptstadt. Vor Jahresfrist stand der dreifache Grand-Slam-Champion im Halbfinal, scheiterte dort in drei Sätzen am damaligen Dominator Novak Djokovic.

Heuer will die Weltnummer drei noch mehr. Der hoffentlich erfolgreiche Auftakt soll ab ca. 20.30 Uhr über die Bühne gehen. (sag)

Bei BLICK sind Sie natürlich live dabei! Verfolgen Sie das Spiel ab 20.30 Uhr im Ticker!