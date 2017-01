Stan schiesst Gegner ab :  War das die Knacknuss zur Wende?

Es passiert beim Stand von 4:4 im fünften Satz. Stan setzt am Netz zum Smash an und trifft Gegner Klizan voll zwischen den Beinen. Der Slowake geht sofort in die Knie, Stan steigt übers Netz und entschuldigt sich beim Gegner.

Das Momentum aber bleibt auf Stans Seite. Kurz vor dem Brutalo-Smash schafft er das wichtige Re-Break. Kurz nach dem Brutalo-Smash verwertet er seinen ersten Matchball. Die Knacknuss zur Wende.

