So geniesst Roger Federer seine neue Freiheit

Der Schock für die Fans kam Ende Juli: Da wurde offiziell, dass Tennis-Maestro Roger Federer (35) seine Saison verletzt abbrechen und für Olympia und die US Open forfait geben muss.

Während die Kollegen beim Grand-Slam-Turnier in New York auf dem Platz stehen, meldet sich die langjährige Nummer 1 der Weltrangliste nun aus der Schweiz zu Wort. «Es geht mir eigentlich sehr gut», sagt Federer in einem ATP-Interview. «Es waren ruhige Wochen nach Wimbledon, ich musste dem Knie eine Pause gönnen. Jetzt habe ich viel Zeit für den Aufbau für 2017.»

Der soll bald richtig beginnen. Mit dem Konditionstraining geht es in diesen Tagen los, kurz darauf gehts aufs Laufband und dann will Federer auch wieder zum Tennisschläger greifen. Das Ziel: «In Australien stark zurückkommen.»

Dort stehen Anfang Jahr der Hopman Cup und die Australian Open als erste Saisonhöhepunkte auf dem Programm.

Bis dahin geniesst Federer jedoch noch die Vorzüge in der Heimat. «Ich arbeite momentan eigentlich halbtags», sagt er. «Meistens trainiere ich am Morgen, danach essen wir mit als Familie Zmittag, dann gehen wir entweder Wandern, treffen Kollegen oder sind einfach einmal mal ruhig zuhause.»

Er komme ein bisschen «rum in der Schweiz, was auch schön ist. Dafür habe ich normalerweise nie Zeit, darum müssen wir das ausnützen.» Schliesslich will er nächste Saison wieder auf der ATP-Tour Vollgas geben. (eg)