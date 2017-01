Simona Halep out :  Erster Australian-Open-Schock nach 75 Minuten

Für die Rumänin Simona Halep wiederholt sich mit dem Erstrunden-Out die Geschichte vom letzten Jahr. Nur noch deutlicher: 3:6, 1:6 lässt sie sich von der Amerikanerin Shelby Rogers (WTA 52) aus der Rod Laver Arena schiessen. Dabei hatte Halep zuvor an den Australian Open immerhin schon zweimal die Viertelfinals erreicht (2014/2015).

Was war nur los? Nach dem ersten Satz liess sich die 25-Jährige am linken Bein behandel, spielte dann aber weiter. Nach nur einer Stunde und 15 Minuten war sie die erste eliminierte Gesetzte am ersten Grad-Slam-Turnier des Jahres.

Für die 24-jährige Rogers, die schon vor zwei Wochen in Brisbane mit der Kanadierin Eugenie Bouchard eine frühere Top-Ten-Spielerin schlug, ist es wohl einer der schönsten Siege ihrer Karriere.