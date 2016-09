Neben dem Tennis hat Stan Wawrinka noch eine Leidenschaft: die sozialen Medien. Zum Glück für seine vielen Fans auf der ganzen Welt lässt der 31-jährige Romand sie auf Twitter, Snapchat und Instagram an seinem Leben teilhaben.

Auch am Luxus-Leben, das einem Top-Tennisprofi zuweilen vergönnt ist. Er postet Bilder vom Privat-Jet, mit dem er vor den US Open in New York anreist. Dann zeigt er sein Sixpack im Spa seines feudalen Lieblingshotels im Big Apple und den morgendlichen Genuss im Pool.

Wawrinka fürchtet keine Neider. Er weiss, er hat sich die Schoggi-Seite des Lebens mit harter Arbeit verdient. Mit Tausenden von Trainingsstunden seit der Kindheit, die er bescheiden auf einem Bauernhof mit Behinderten und in der anthroposophischen Rudolf-Steiner-Schule verbrachte. Sein Coach Magnus Norman sagt, Stan sei so fleissig, dass man ihn schon mal von der Schinderei abhalten müsse.

Was für ein Krampfer er auf dem Court ist, beweist Marathon-Stan einmal mehr beim Drittrunden-Match in Flushing Meadows. Der vierstündige Fünfsatz-Krimi gegen den Briten Daniel Evans (ATP 67) ist an Spannung kaum zu überbieten. Nach miesem Startsatz auch nicht an Qualität. Wawrinka wehrt einen Matchball ab, bricht den aufmüpfigen Rivalen letztlich mit mentaler Stärke.

Der Effort hat sich gelohnt. Zum 5. Mal in Folge steht die Weltnummer 3 im Achtelfinal der US Open – wo sie auf Ilja Martschenko (Ukr, ATP 63) trifft, der Tennis-Flegel und Angstgegner Nick Kyrgios (Aus, ATP 16) aus dem Weg räumt. Auf dem Papier die Luxus-Variante im Tableau – sie lädt «Stan the Man» zu weiteren Grosstaten ein.

Verfolgen Sie die Partie ab ca. 19 Uhr bei uns live im Stream und Ticker!