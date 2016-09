Kerber neue Nummer 1 der Welt :  «Denke, Steffi Graf ist stolz auf mich»

Angelique Kerber und Karolina Pliskova stehen sich im Final der US Open in New York gegenüber. Kerber besiegt im Halbfinal die Dänin Caroline Wozniacki mit 6:4, 6:3. Und die Tschechin Karolina Pliskova bodigte überraschend die Favoritin Serena Williams mit 6:2, 7:6.

Damit wird Kerber ab Montag als die neue Nummer 1 in der Weltrangliste geführt. Über 19 Jahre mussten die Deutschen warten. Am 30. März 1997 war Steffi Graf letztmals die Nummer 1. Insgesamt war sie das 377 Wochen. Ein Rekord für die Ewigkeit. Serena ihrerseits war 186 Wochen am Stück an der Spitze und egalisiert damit den Rekord von Graf. Ironie des Schicksals: Ausgerechnet eine Deutsche verhindert also, dass Steffi den Rekord verliert.

«Das ist einfach unglaublich. Es ist ein grossartiger Tag. Hier zum ersten Mal im Final zu stehen und die Nummer eins der Welt zu sein, klingt toll», so Kerber nach dem Match. «Die erste Deutsche seit Steffi zu sein, ist fantastisch. Ich denke, sie ist stolz auf mich.»

Für Serena Williams (34) endet das Turnier mit einer Enttäuschung. Ihre 10 Jahre jüngere Gegnerin Pliskova glänzte und zeigte sich in fantastischer Form. Williams machte viel zu viele leichte Fehler. Und am Ende besiegelte ausgerechnet ein Doppelfehler ihr Schicksal. Nach dem Out verschwand Williams sofort tief enttäuscht in den Katakomben, während sich Pliskova draussen zu Recht feiern liess.

«Ich wusste, dass ich die Chance habe, jede zu schlagen, wenn ich richtig gut spiele. Serena ist Weltklasse», sagte die Tschechin. Im Final am Samstag hat Pliskova nun die Chance die zweite Nummer 1 der Welt innerhalb weniger Stunden zu bodigen.