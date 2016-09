18-jährige Konjuh trumpft an US Open gross auf!

Diesen Rekord muss Roger Federer kampflos abgeben! Serena Williams schnappt ihm die Bestmarke an Grand-Slam-Siegen weg. Die US-Amerikanerin gewinnt zum 308. Mal ein Match an einem der vier Majors.

Serena schlägt an den US Open die Kasachin Jaroslawa Schwedowa in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:3. Damit steht die Nummer eins in den Viertelfinals. Williams wahrt auch die Chance auf ihren siebten Titel in Flushing Meadows. Nun trifft die 34-Jährige, die an diesem Turnier noch kein Break kassiert hat, auf die Rumänin Simona Halep.

Sensationell in die Viertelfinals spielt sich die 18-jährige Kroatin Ana Konjuh. Die WTA-Nummer 92 schickt Favoritin Agnieszka Radwanska (WTA 4) in der Nightsession auf dem Centre Court mit 4:6 und 4:6 heim. Es ist ihr erster Erfolg über eine Top-Ten-Spielerin.

Konjuh beeindruckt vor allem mit ihrem offensiven Spiel. Sie schlägt wahnsinnige 38 Winner! Radwanska kommt nur auf deren neun. Die Experten schwärmen. ESPN-Kommentatorin Pam Shriver: «Man kann Konjuhs Leistung mit derjenigen von Serena oder Venus im Alter von 17 oder 18 vergleichen. Sie ist ähnlich gut.» (rib)

Die Top 10 an Grand-Slam-Siegen

1. Serena Williams (USA) 308

2. Roger Federer (Schweiz) 307

3. Martina Navratilova (Tschechoslowskei/USA) 306

4. Chris Evert (USA) 299

5. Steffi Graf (Brühl) 278

6. Venus Williams (USA) 242

7. Jimmy Connors (USA) 233

8. Novak Djokovic (Serbien) 226

9. Andre Agassi (USA) 224

10. Ivan Lendl (Tschechoslowskei/USA) 222