Diese Niederlage hätte nicht sein müssen! Stan Wawrinka führt im Entscheidungs-Satz mit 3:0, gibt diesen Vorsprung aber wieder aus den Händen und verliert. Der 16. ATP-Titel muss noch warten.

Nach 2 Stunden und 23 Minuten verwandelt der deutsche Youngster Zverev seinen zweiten Matchball. In seinem dritten Final 2016 setzt sich der 19-Jährige seine erste ATP-Krone auf.

Für Wawrinka geht damit eine beeindruckende Serie zu Ende. Seit der Niederlage 2013 in ’s-Hertogenbosch hat er in elf Endspielen in Folge stets die Oberhand behalten, zuletzt vor zwei Wochen in New York an den US Open.

Der Romand kann somit auch nach seinem dritten Titel an einem Grand-Slam-Event das darauffolgende Turnier nicht gewinnen.

So weit wie dieses Mal in St. Petersburg ist er allerdings sowohl nach seinen Siegen in Melbourne (2014) und Paris (2015) noch nie gekommen.