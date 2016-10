Zweisatz-Sieg: Hingis/Mirza bei WTA Finals mit geglücktem Einstand

Ein Sieg zwar, aber alles andere als ein lockerer. Das schweizerisch-iranische Gespann Hingis/Mirza tut sich während knapp zwei Stunden enorm schwer. Bevor es den ersten Durchgang im Tie-Break mit 12:10 für sich entscheidet, gibts gleich drei Satzbälle abzuwehren.

Auch danach halten die Schwestern Yung-Jan und Hao-Ching aus Taiwan dagegen. Erst beim Stand von 5:5 gelingt den als Nummer zwei gesetzten Favoritinnen das alles entscheidende Break.

Letztlich steht ein 7:6 (12:10), 7:5 zu Buche. «Es war sehr wichtig, dass wir den ersten Satz gewonnen haben», sagt Mirza nach dem Match.

«Das hat uns auch in der Vergangenheit immer so stark gemacht. Dass wir in den entscheidenden Punkten das Momentum auf unsere Seite ziehen konnten», so Hingis.

Im Halbfinal von Singapur messen sich Hingis und Mirza mit den Siegerinnen des Duells Makarowa/Wesnina - Hlavackova/Hradecka. (sag)