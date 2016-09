Ein Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier verändert alles. Diese Erfahrung musste vor zweieinhalb Jahren auch Stan Wawrinka (31) machen. Nach seinem überraschenden Erfolg bei den Australian Open erreicht er beim darauffolgenden Turnier in Indian Wells nur die Achtelfinals. Es ist der Beginn einer Berg- und Talfahrt.

Zwar gewinnt Wawrinka im April 2014 in Monte Carlo mit einem Finalerfolg gegen Roger Federer sein erstes Masters-1000-Turnier, scheidet aber auch fünf Mal bereits in der Startrunde aus, darunter bei den French Open. Später gibt er zu, dass ihm die gesteigerte Erwartungshaltung und öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen machen.

Mit ein Grund, warum sich Wawrinka auch heute nicht auf Augenhöhe mit den «Big Four» um Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray sieht, sind diese Formschwankungen. Denn auch im letzten Jahr, als er nach enttäuschendem Frühling die French Open gewinnt, erreicht er im Turnier darauf in Queen's nur die Achtelfinals.

Nun greift Wawrinka anderthalb Wochen nach seinem Triumph bei den US Open erstmals wieder zum Racket, im knapp 7000 Kilometer entfernten St. Petersburg. Gegner ist, wie schon bei den French Open, der Tscheche Lukas Rosol (31, ATP 85). Zwar hat er alle fünf bisherigen Duelle gewonnen, musste in Paris aber über fünf Sätze.

Weil er zum Auftakt von einem Freilos profitiert, muss er nur ein Spiel gewinnen, um in die Achtelfinals einzuziehen. Schafft er das, stehen die Chancen diesmal günstig, dass Stan nicht in ein Grand-Slam-Loch fällt. Denn sowohl in Indian Wells als auch in Queen's scheiterte er jeweils an Kevin Anderson. In St. Petersburg fehlt der Südafrikaner.

Blick.ch berichtet live ab 17.30 Uhr.