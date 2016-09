Hingis ist zurück auf dem Tennis-Thron

Die Spitzenposition in der Doppel-Weltrangliste der Frauen ist ab Montag wieder fest in Schweizer Hand. Martina Hingis sei Dank. Ex-Partnerin Sania Mirza muss ihr den Thron überlassen.

Den Top-Platz hatte die 35-Jährige selbst bis zum 22. August inne - gemeinsam mit Mirza. Das schweizerisch-indische Duo beendete vor einem Monat überraschend seine Zusammenarbeit.

Nun steht Hingis mit Coco Vandeweghe (USA) auf dem Court. Und das bereits wieder sehr erfolgreich.

Bei der Premiere in Cincinnati resultierte der Finaleinzug (Niederlage ausgerechnet gegen Mirza). Nun preschen die zwei bei den US Open in die Halbfinals vor.

Hingis und Vandeweghe schalten in der Runde der besten acht Doppel-Teams die Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova mit 6:1 und 6:2 aus.

Mirza ist ihrerseits in New York mit Barbora Strycova (Tschechien) in den Viertelfinals an Caroline Garcia und Kristina Mladenovic gescheitert. Hingis und Vandeweghe müssen nun gegen die topgesetzten Französinnen ran. (S.H./yap)