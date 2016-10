Swiss Indoors Basel: Marco Chiudinelli vor Match gegen Stan Wawrinka

Dank einer Wildcard bestreitet Marco Chiudinelli (35, ATP 119) zum zwölften Mal sein Heimturnier in Basel. 2009 erreichte er die Halbfinals, diesmal trifft er bereits in der Startunde auf Stan Wawrinka (31, ATP 3), seinen Davis-Cup-Kollegen und den Favoriten auf den Titel.

Hoffnung schöpft er keine daraus, dass der Romand in Basel seit seinem Halbfinal-Vorstoss vor fünf Jahren nie mehr gewonnen hat. «Ich verlor hier zuletzt auch drei Mal in Folge in der ersten Runde, darum haben wir gleiche Voraussetzungen», sagt er mit einem Schmunzeln.

«Stan ist deutlich besser als ich. Wenn er sein bestes Niveau erreicht, ist es ein riesiger Unterschied, das ist mir schon klar», sagt Chiudinelli. Erst am Sonntag reiste er aus Brest (Fr) an, trainierte aber um Mitternacht bereits. Für ihn ist die Swiss Indoors in Basel sein «persönliches Wimbledon.»

Das erste Duell ist es übrigens nicht. 2001 besiegte der um vier Jahre ältere Chiudinelli den damals 16-jährigen Wawrinka bei einem Satellite-Turnier in Carouge GE. «Weil er nicht in der Schweiz trainierte und spielte, war er uns kein Begriff und ich war noch vor ihm klassiert.»

Wawrinka legt nach seinem Schulabbruch das Fundament für seine Karriere in Barcelona. «Stan war damals nie mit den Schweizern unterwegs, auch bei den Junioren-Turnieren ist er mir nicht aufgefallen.» Das ändert sich ein Jahr später mit dem Junioren-Sieg in Paris.