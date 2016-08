Liveticker :  Petkovic, Andrea - Bencic, Belinda

Weil sie schon so lange im Fokus der Weltöffentlichkeit steht und im Frühling mit nur 18 Jahren ein erstes Mal zu den zehn besten Tennis-Spielerinnen der Welt gehört, gerät oft in Vergessenheit, dass Belinda Bencic mit ihren nun 19 Jahren auch ein ganz normaler Teenager ist.

Zuletzt hatte sie wegen Verletzungen lange pausieren müssen. «Ich war mega traurig und frustriert, als ich die anderen Spielerinnen spielen sah. Es war schon sehr schwierig», sagte Bencic vor dem Turnier. Nun startete sie mit einem glanzlosen Sieg. Aber eben mit einem Sieg.

Eine riesige Erleichterung. Auch neben dem Platz zeichnet sich Bencic durch ihre Lockerheit aus. Seit zwei Wochen ist sie auf Snapchat. Dort gewährt sie Einblicke in ihren Alltag. Mal singend und mit Sonnenbrillen-Filter im Bett. Mal im Eisbad, mal weinend, mal mit hässlicher Fratze.

Auf Snapchat – und so geht es fast jedem Nutzer – snapt Belinda Bencic regelrecht über. Vorneweg bei diesem Trend ist seit den French Open in Paris Stan Wawrinka. Der damalige Titelverteidiger wurde sogar mit einem eigenen Filter, dem «Stan the Man»-Filter, geadelt.

Heute um 17 Uhr (live auf blick.ch) trifft Belinda Bencic auf die Deutsche Andrea Petkovic (WTA 43). Die bisher einzige Begegnung hat die Ostschweizerin im Februar im Fed-Cup-Viertelfinal gewonnen. Danach erreichte sie in St. Petersburg noch den Final, doch dann setzte ihre Verletzungsserie ein.

Übrigens: BLICK Sport ist ebenfalls auf Snapchat. Suchen Sie nach «blicksport» und schauen Sie unseren Reportern, Fotografen und Videojournalisten bei ihrer Arbeit über die Schultern.