ATP-500 in Antwerpen: Basel-Turnierdirektor Roger Brennwald dazu

BLICK: Antwerpen strebt an, dereinst in die ATP-500-Kategorie aufzusteigen. Wie beurteilen Sie die Ambitionen als Turnierdirektor der Swiss Indoors?

Roger Brennwald: Vom genannten Ort sind mir keine diesbezüglichen Pläne bekannt. Grundsätzlich sind neue Bewerbungen legitim. Ohne eine mögliche Änderung der Strukturen in der Tour sind indes die Bewegungsräume für neue Projekte ziemlich beschränkt.

Mit Thiem (22) und Goffin (25) haben Wien und Antwerpen auf Jahre heimische Stars. Wie bereiten Sie sich auf die Zeit nach Wawrinka und Federer vor?

Die zwei Europäer zählen sicher zum Kreis der Talente mit guten Perspektiven. Wir leben und arbeiten indes in der Gegenwart, es ist nicht mehr möglich, wie früher auf Jahre hinaus zu planen. Wir leben von Tag zu Tag. Unsere zwei Schweizer Stars stehen erst im Herbst ihrer Karriere.

Welche Auflagen sind für die Swiss Indoors im Hinblick auf Verhandlungen mit der ATP über den 500er-Status am schwierigsten zu erfüllen?

Wir sind 46 Jahre in diesem Metier präsent und haben in dieser Zeit immer alle Auflagen oder Veränderungen erfolgreich gemeistert. Primär entscheidend ist, ob überhaupt eine mögliche Strukturreform mit einer Reformagenda kommt oder nicht. Derzeit liegen keine konkreten Vorschläge oder Zeitpläne auf dem Tisch.