Schweiz gewinnt Davis-Cup-Doppel gegen Usbekistan

Mit einem Team aus lauter Nobodys ist der Schweizer Davis-Cup-Captain Severin Lüthi nach Usbekistan gereist. Kein Roger. Kein Stan. Dafür aber ein Henri!

Denn Henri Laaksonen (ATP 138) drückt diesem Krimi gegen die Usbeken weiter seinen Stempel auf. Am Freitag gewann er sein Einzel locker in drei Sätzen und sorgte so für den 1:1-Ausgleich.

Beim heutigen Doppel tritt Laaksonen an der Seite von Adrien Bossel an. Im ersten Satz müssen die Schweizer beissen, wehren insgesamt fünf Breakchancen ab. Im Unterschied zu den Usbeken nutzen sie aber ihre einzige Möglichkeit zum Servicedurchbruch und tüten Satz 1 mit 6:4 ein.

Im zweiten Umgang drücken die Schweizer, angeführt von Laaksonen, der vor allem mit guten Return-Spiel überzeugt, mächtig aufs Gaspedal. 6:2! Zum klaren Verdikt trägt aber auch der Gegner bei. Die usbekische Nummer 2, Farrukh Dustow, fällt teilweise mit haarsträubenden Fehlern auf. Die Schweizer nehmen die Geschenke dankend an.

Der dritte Satz ist zäher. Laaksonen/Bossel vergeigen zehn Breakchancen, müssen ins Tiebreak. Dieses drehen sie nach Minibreak-Rückstand und gewinnen das Doppel mit 6:4, 6:2 und 7:6.

So steht es nach zwei Tagen im Kampf gegen den Abstieg aus der Weltgruppe 2:1 für die Schweiz. Lüthis Mannen brauchen aus den beiden Einzeln vom Sonntag nun noch einen Sieg.

Richten soll es natürlich Henri Laaksonen. Der 24-jährige fordert am Sonntag im ersten Spiel die usbekische Nummer 1, Denis Istomin (ATP 113). (rab)