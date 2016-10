Spielt Romina Oprandi nach 6. Schulter-Op je wieder Tennis?

Die Leidensgeschichte von Romina Oprandi geht in ein weiteres Kapitel. Seit Juni hat die 30-jährige Bernerin keinen Match mehr gespielt. Konsequenz: Sturz in der Weltrangliste von der Region um Rang 140 in die Niederungen um Rang 360.

Wieder macht Oprandi die Schulter Probleme. Wie schon so oft in ihrer Karriere. Bitter: Im August muss Oprandi zum sechsten Mal an der Schulter operiert werden!

Bisher hat sich die ehemalige Nummer 32 der Welt immer wieder willensstark zurück gekämpft, spielte in den letzten Jahren immer mit Schmerzmitteln. Nach ihrer fünften OP im Februar 2015 gewann sie im August gleich zwei ITF-Turniere in Folge.

Doch nun ist die Situation anders. Oprandi erklärt gegenüber BLICK: «Wie es weitergeht, weiss ich noch nicht. Ich lasse es auf mich zukommen. Es war sowieso ein medizinisches Wunder, dass ich die letzten Jahre spielen konnte und erst noch auf diesem Niveau. Die Schulter ist total geschädigt und hat auch sehr starke Arthrose.»

Im Moment liegt körperlich für Oprandi nichts drin. Noch immer muss sie den Arm in einer Schlinge tragen. «Ich versuche jetzt in Ruhe mich zu erholen, so gut es geht. Bis Ende Jahr darf ich sowieso nichts machen oder belasten», sagt Oprandi.

Falls es mit einem sechsten Comeback auf der WTA-Tour nichts mehr werden sollte, sieht Oprandi trotzdem nicht schwarz. «Es gibt im Leben viele Möglichkeiten und Sachen, die mich interessieren.»