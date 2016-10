Erstrunden-Niederlage in Moskau – Saison von Bencic zu Ende

Bei Belinda Bencic ist 2016 der Wurm drin. Seit Februar und dem Einzug in die Top Ten geht bei der Ostschweizerin fast gar nichts mehr.

Inzwischen findet sie sich nur noch auf Rang 43 der Weltrangliste wieder. Und weiter nach vorne gehts in diesem Jahr definitiv nicht mehr.

Denn auch bei ihrem letzten Turnier der Saison ist für Bencic bereits in der Startrunde Schluss. In Moskau unterliegt sie am Montagabend gegen die gleichaltrige Daria Kasatkina mit 4:6 und 1:6.

Bencic hält im ersten Satz gut mit, liegt mit Break gar 4:2 vorne. Anstatt den Servicedurchbruch zu bestätigen, kassiert sie dann aber das Re-Break. Und plötzlich ist die Luft draussen.

Bei der Schweizerin passt gar nichts mehr zusammen. Am Ende geht sie mit 4:6 und 1:6 unter.

Bencics Saison ist damit beendet. Nebst den WTA-Finals finden nur noch die kleinen Turniere von Hongkong, Taipei und Limoges statt, bei denen die Ostschweizerin nicht gemeldet ist. (rab/rib)