Comeback von Roger Federer: In Japan, Indien oder Singapur?

Lange ist es her. Genau vor 143 Tagen verlor Roger Federer gegen Milos Raonic seinen Wimbledon-Halbfinal. Es war sein bislang letzter Ernstkampf.

Jetzt atmet die Tennis-Welt auf. Denn der Superstar aus dem Baselbiet steht unmittelbar vor seiner Rückkehr. Diese könnte schon dieses Wochenende Tatsache werden!

Grund: Wie am Sonntag bekannt wird, soll Roger für die Indian Aces in der International Premier Tennis League IPTL, einer asiatischen Schauliga, antreten. Von Seiten Federers ist allerdings noch nichts bestätigt.

Die IPTL startet schon am Freitag im japanischen Saitama. Dort fordern die Indian Aces ab 9.30 Uhr (MEZ) die Japan Warriors. Eine Partie besteht aus je einem Herren-, Damen- und Legenden-Einzel, sowie einem Herren- und Mixed-Doppel. Gespielt wird jeweils nur ein Satz.

Möglich also, dass Federer schon in vier Tagen in Japan sein Racket wieder schwingt. Gegner könnte mit Kei Nishikori gar ein Top-Ten-Spieler sein. Möglich ist aber auch, dass Federer nur Doppel und/oder Mixed spielt. Oder dass er erst in Singapur (6. - 8. Dezember) oder im indischen Hyderabad (9. - 11. Dezember) eingreift. Wir sind gespannt!

An der IPTL ist mit Martina Hingis übrigens eine zweite Schweizerin im Einsatz. Die 36-jährige Doppel-Spezialistin aus dem Kanton St. Gallen tritt für die UAE Royals an. Andere Top-Stars wie Andy Murray, Novak Djokovic oder Stan Wawrinka haben für die Show-Tour abgesagt. (rab)