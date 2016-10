Roger Federer schliesst ein Tennis-Comeback bereits 2016 nicht aus

Im Juli hat Tennis-Star Roger Federer (35) seine Saison wegen der Knieverletzung frühzeitig abgebrochen. Seither geniesst der Schweizer seine zusätzliche Freizeit mit Familien-Ausflügen, besucht Spiele des FC Basel oder nimmt Sponsoren-Termine wahr.

Ein Comeback war bisher erst kommendes Jahr geplant. Federer tritt beim Hopman Cup in Perth ab 1. Januar 2017 wieder auf den Court tritt. Zusammen mit Belinda Bencic wird er dort die Schweiz vertreten.

Nun öffnet der 17-fache Grand-Slam-Sieger aber ein Hintertürchen und lässt seine Fans auf eine frühere Rückkehr hoffen.

Nach dem Super-League-Match Basel – Luzern (3:0) antwortet Federer im Interview mit dem FCB-TV auf die Comeback-Frage: «Im Januar ist das Ziel, aber ich werde natürlich schon im Dezember wieder voll spielen. Vielleicht spiele ich die indische Liga noch, das Exhibitionturnier. Aber das werden wir sehen, wie ich mich fühle.»

Federer spricht die International Premier Tennis League (IPTL) in Asien an, in der er schon 2014 und 2015 jeweils teilnahm.

Vor zwei Jahren mit der Mannschaft aus Delhi (Indien) und im Vorjahr mit dem Team aus Dubai. Ausgetragen wird die ITPL 2016 zwischen dem 2. Dezember und dem 18. Dezember in verschiedenen Städten Asiens. (rib)