Keys gewinnt Rekordspiel an den US Open

Schon in der ersten Nightsession an den US Open in New York wird die Geduld der Fans und Spielerinnen aufs Äusserste strapaziert. Das US-Duell der ersten Runde zwischen Madison Keys und Alison Riske entpuppt sich als Mitternachtskrimi.

Das Spiel beginnt auf dem Centre Court erst um 23.20 Uhr Ortszeit. Keys und Riske liefern sich ein Dreisatz-Match mit dem besseren Ende für Keys – 4:6, 7:6, 6:2. Den Matchball verwertet sie um 1.48 Uhr!

Damit knacken sie den Rekord des längsten Frauen-Spiels in der Geschichte der US Open. Bisher stand dieser bei 1.35 Uhr. Bis zur Bestmarke der Männer (2.26 Uhr) hätte es allerdings noch etwas gedauert.

Bereits ausgeschieden ist Olympiasiegerin Monica Puig (22). Die Puerto Ricanerin floppt knapp zwei Wochen nach ihrem Triumph in Rio. Puig unterliegt der Chinesin Zheng Saisai (WTA 61) mit 4:6 und 2:6.

Nach der Pleite steckt sie den Kopf nicht in den Sand. Puig meint: «Es braucht noch Zeit, ich bin immer noch am Lernen. Mit der Zeit wird es einfacher werden für mich.» Für das WTA-Turnier in Cincinnati vorletzte Woche musste sie wegen einer Rückenverletzung absagen. (rib)