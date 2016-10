Bacsinszky scheitert nach Krise schon in Runde zwei

Nach der Aufgabe letzte Woche in Wuhan in der 1. Runde endet auch das zweite Asien-Turnier für Timea Bacsinszky enttäuschend. Sie geht in Peking nach fast zweieinhalb Stunden gegen Daria Gavrilova in der 2. Runde als Verliererin vom Platz – 6:4, 0:6, 4:6.

Während es im ersten Satz noch gut läuft, klappt vom Moment des verwandelten Satzballes nicht mehr viel zusammen. Timeas Leistungskurve fällt rapid ab, sie verliert neun Games in Serie mit fünf Breaks! Erst beim Stand von 0:3 im dritten Satz schafft Bacsinszky wieder ein Spiel.

Zu spät! Gavrilova verwandelt bei eigenem Aufschlag den dritten Matchball zum 6:4. Damit bleibt Gavrilova auch im zweiten Duell gegen Timea siegreich. Die Premiere gewann sie im April 2015 in Rom in zwei Sätzen.

Timea hat nun seit sechs Turnieren oder seit Gstaad im Juli nie mehr zwei Matches hintereinander gewonnen. Bacsinszkys Niederlage hat auch Auswirkungen auf Belinda Bencic (WTA 40). Gavrilova überholt sie als direkte Konkurrentin in der Weltrangliste.

Als nächstes Turnier steht nun kommende Woche der Event in Tianjin (China) für Bacsinszky an. (rib)