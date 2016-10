WTA-Turnier in Linz: Stefanie Vögele scheitert bereits in Quali-Runde

Stefanie Vögele muss in Österreich bereits wieder die Koffer packen. Die Aargauer Weltnummer 95 taucht in der Qualifikation gegen die 19-jährige Französin Oceane Dodin – die sechs Plätze vor ihr klassiert ist – in drei Sätzen.

Den ersten Umgang kann Dodin mit 6:4 für sich entscheiden. Im Zweiten aber schlägt Vögele zurück: 6:3 für die Schweizerin.

Im dritten Satz sichert sich Dodin dann nach 1 Stunde und 34 Minuten mit 6:3 die Teilnahme am Turnier und lässt Vögele ausscheiden.