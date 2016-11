Je grösser die Bühne, desto stärker spielt Stan Wawrinka (31). Beispiele? Wawrinka stand in drei Grand-Slam-Finals und hat alle gewonnen. Immer gegen die amtierende Nummer 1 der Welt. Elf der letzten zwölf Finals hat er gewonnen.

Es sind Zahlen, die ihn im ersten Spiel bei den World Tour Finals gegen Kei Nishikori (26, ATP 5) zum Favoriten machen. Zumal er den Direktvergleich gegen den Japaner anführt (4:2).

Mancher mag es als Phrase abtun, für Wawrinka hat sich der oft zitierte Satz hingegen zum Mantra entwickelt: «Je länger das Turnier dauert, desto besser werde ich und desto mehr glaube ich daran, dass ich gewinnen kann.» Stimmt.

Der Romand hat in diesem Jahr vier Titel gewonnen, zum dritten Mal in Folge beendet er eine Saison als Sieger eines Grand-Slam-Turniers. Und erstmals könnte er als Nummer 3 der Welt überwintern.

Neben seiner Liebe zur grossen Bühne zeichnet ihn die Furchtlosigkeit vor grossen Namen aus, zu denen er längst selbst gehört. Schon früher trainierte er regelmässig mit seinen grössten Rivalen. Noch heute gehören Novak Djokovic, Andy Murray oder Gaël Monfils zu seinen bevorzugten Trainingspartnern.

Er, der sich selbst einmal als «Schweizer, der verliert» bezeichnet hat, ist nach Djokovic und Murray erster Anwärter auf den Sieg.

Was auch sein Ziel sein muss. Drei Mal in Folge schaffte er es in die Halbfinals, zwei Mal scheiterte er an Roger Federer, der erstmals seit 2001 nicht beim Saisonfinal der Jahresbesten dabei ist, ein Mal unterlag er Novak Djokovic, der das Turnier fünf Mal in Folge gewonnen hat. Auf den kriselnden Serben kann Wawrinka erst nach drei Spielen, in den Halbfinals, treffen. Für «Big Stage Stan» eher beflügelnd als beängstigend.