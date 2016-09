Out in 3. Runde an US Open Bencic von Konta abserviert!

Gegen die Aufschläge von Johanna Konta findet Belinda Bencic (19) kein Rezept. Sie scheitert an der Britin an den US Open in zwei Sätzen 2:6, 1:6.

Melden Das hat sich Belinda Bencic anders vorgestellt! In der 3. Runde gegen die britische Weltnummer 14, Johanna Konta, gibts für die Schweizerin gar nichts zu holen. Schon früh im ersten Satz zeigt Konta, wo der Aufschlags-Hammer hängt, lässt Bencic bei eigenem Service keine Chance und holt sich den Satz letztlich locker mit 6:2. Wer sich danach auf eine Aufholjagd von Bencic freut, wird enttäuscht. Konta schlägt weiter bärenstark auf. Und Bencic findet einfach kein Rezept. Konta schnappt sich auch im zweiten Satz früh ein Break, zieht davon und gewinnt das Match in gerade mal 52 Minuten mit 6:2, 6:1. Ein bitteres Out für Belinda, die sich von dieser 3. Runde bestimmt mehr erhofft hat. (wst)

