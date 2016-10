Kei Nishikori (26, ATP 5) hat an den Swiss Indoors in Basel die Ehre, das Einzelturnier eröffnen zu dürfen. Zum Auftakt trifft die Nummer 3 des Turniers auf Dusan Lajovic (26, ATP 77). Der Serbe ist ein eher unbekannter Spieler. In Basel aber nicht: Es ist nach 2015 seine zweite Teilnahme an den Swiss Indoors.

Lajovic hält, vor allem im ersten Umgang, gut mit dem Turnier-Mitfavoriten Nishikori mit. Immer wieder unterlaufen der Weltnummer 5 ungewohnte Fehler. Der Serbe frech, der Japaner noch konzeptlos. Die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe. Erst beim Stand von 6:5 für Nishikori gibts die ersten Breakmöglichkeiten des Spiels. Und Nishikori nutzt eine davon prompt: Der erste Satz geht mit 7:5 an den Favoriten.

Im zweiten Umgang kann Lajovic dann nicht mehr mithalten. Nishikori führt schnell mit 3:0, muss aber noch einen Breakball abwehren, was ihm aber keine Mühe bereitet. Mit einem zweiten Break ist der Match dann gelaufen. Lajovics Gegenwehr ist gebrochen. Nishikori holt Satz zwei mit 6:1.

Der Japaner also standesgemäss in der zweiten Runde. Dort trifft er entweder auf den Franzosen Nicolas Mahut (34, ATP 41) oder den Italiener Paolo Lorenzi (34, ATP 38).

Vor dem Spiel hats für die Basler Zuschauer eine pompöse Eröffnungszeremonie gegeben. Für den musikalischen Höhepunkt sorgte die stimmgewaltige Mezzosporanistin Katherine Jenkins. (leo)