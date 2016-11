Wawrinka half Timea nach Verletzung wieder auf richtigen Weg

Tennis-Star Timea Bacsinszky (27) geniesst nach dem Ende der Saison die turnierfreie Zeit. Noch diese Woche wird die aktuelle Nummer 15 der Welt für zehn Tage Ferien an die Sonne reisen.

In ihrer Kolumne in «Le Matin Dimanche» zieht die Lausannerin eine positive Bilanz 2016. Nach einem schwierigen Start ins Jahr, in dem sie an den Nachwehen einer Knie-Verletzung litt und nicht auf ihr Leistungsniveau kam, ging es ab Mitte April wieder aufwärts.

Auslöser war ein längeres Gespräch mit Stan Wawrinka (ATP 3) im März, wie Bacsinszky am Rande der WTA Elite Trophy in China verraten hat.

Stan: «Erwähn das Knie nicht mehr»

In Indian Wells hätten sie und Stan eine Stunde lang zusammengesessen und diskutiert. Timeas aktueller Coach Dimitri Zavialoff ist der ehemalige Coach des Schweizers.

Zu schaffen machte ihr oft die Frage an der Pressekonferenz nach einer Niederlage: «Was ist heute passiert?». Wawrinka gab ihr als Antwort dazu zu verstehen, dass sie sich auf ihr eigenes Spiel konzentrieren, die Verletzung ausblenden und nach vorne schauen solle.

«Brauch es nicht mehr als Ausrede. Du hast verloren, weil du nicht gut genug warst. Erwähn das Knie nicht mehr», so Stan.

«Er gab mir noch zwei, drei weitere kleinere Tipps. Es dauerte zwar nur eine Stunde, aber für mich war es wertvoller als nur eine Stunde», sagt Bacsinszky.

In der Tat: In Miami schaffte sie es in die Halbfinals, gewann im Frühling das Turnier in Rabat und erreichte an den French Open die Viertelfinals. (rib)