Nach Coco Vandeweghe: Schon wieder eine neue für Hingis

Der Versuch an den US Open die Weltranglisten-Krone zurück zu erobern, endete für Martina Hingis im Halbfinal. Sie verlor mit Doppelpartnerin Coco Vandeweghe sang- und klanglos in zwei Sätzen 1:6 und 2:6.

Nun nimmt sie einen neuen Anlauf, die Nummer 1 zu werden und hat sich mit Jelena Jankovic als Partnerin eine Topspielerin geangelt. Und die Vorzeichen stehen mit der Serbin schon mal nicht schlecht. Jankovic gewann das Turnier in Guangzhou 2015 im Einzel. (aho)