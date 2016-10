Glaube an Nummer 1: Andy Murray jagt Novak Djokovic Punkte ab

Unschlagbar, unantastbar, unangefochten. Das war er einmal, Novak Djokovic. Noch Mitte Jahr sprach alles dafür, dass der Serbe beim Saisonende einmal mehr auf dem gefestigten Tennis-Thron sitzt – wie in vier der letzten fünf Jahren.

Doch nun rüttelt da einer mächtig, die Nummer eins wankt. Andy Murray nimmt im «Race to London», der Jahreswertung 2016, Schwung auf. Mit voller Kraft voraus heimst der Brite Titel um Titel ein.

Allein im Oktober stemmt der 29-Jährige bereits zwei Trophäen in die Luft. Sowohl in Peking als auch in Shanghai löst Murray den «Djoker» als Titelverteidiger ab.

Das hat Folgen: Der Vorsprung des zwölffachen Grand-Slam-Siegers schmilzt innert einer Woche von 3595 auf 2415 Punkte! Und dies gibt Murray Hoffnung, erstmals die Weltnummer eins zu werden. «Ich glaube, dass ich es schaffen kann. Definitiv. Die letzten Monate haben mir das bestätigt», sagt der Schotte nach dem Erfolg gegen Roberto Bautista Agut am Sonntag.

Derweil wird der Druck für Djokovic immer grösser. Seit Juni hat der 29-Jährige über 4000 Punkte eingebüsst. Kommt noch hinzu, dass er mental angeschlagen ist. «Ich habe die Lust am Tennis etwas verloren», gesteht der Serbe.

Damit erstmals seit 2003 weder Federer, Nadal noch Djokovic vom Tennis-Olymp grüsst, braucht es aber einen perfekten Schlussspurt von Murray. «Ich muss noch drei Turniere gewinnen. Das wird nicht einfach», warnt er. «Ich war noch nie so erfolgreich, wie in den letzten Monaten. Das weiterzuziehen, wird schwierig.»

Und trotzdem stehen die Chancen, endlich die Weltnummer eins im Männertennis zu werden, so gut wie nie zuvor: Bei den Wettbewerben in Wien (500 Pkt.), Paris-Bercy (1000 Pkt.) und London (1500 Pkt.) hat der Schotte insgesamt 800 Punkte zu verteidigen, Djokovic deren 2300!

Murray rüttelt wie verrückt. An Djokovic’ bisher wie Zement befestigtem Thron – und an seiner Unantastbarkeit. (sag)