Kann Andy Murray seine ausgezeichnete Saison mit dem Sieg der World Tour Finals vergolden? Die neue Nummer 1 der Welt hat auf jeden Fall den Grundstein für dieses Ziel gelegt. Sein Auftaktspiel gegen den Kroaten und Swiss-Indoors-Sieger Marin Cilic gewinnt Murray 6:3, 6:2.

Ein frühes Murray-Break lanciert diese Partie. Doch ein Doppelfehler ermöglicht Cilic das Rebreak. Was macht da Murray? Der Schotte breakt gleich wieder zurück. Was ist denn hier los? Drei Breaks in den ersten vier Games!

Jetzt aber lässt sich die Weltnummer 1 nicht mehr erwischen. Murray gewinnt den ersten Satz 6:3.

Und er kommt in Fahrt: Im zweiten wird Murrays Aufschlag immer stärker. Er lässt Cilic nicht ins Spiel kommen. Nach fünf Games schnappt der Schotte zu: Break und Vorentscheidung.

Cilic dagegen kämpft mit vielen unerzwungenen Fehlern. Zu viele, um gegen die Nummer 1 etwas reissen zu können. Murray gewinnt auch den zweiten Satz ohne Mühe 6:2 und startet damit perfekt in dieses Turnier.

Die nächsten Partien in dieser Gruppe steigen kommenden Mittwoch. Dann trifft Stan Wawrinka entweder auf Murray oder auf Cilic. (mam)